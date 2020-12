Gmunden errichtet seinen Opfern des Nationalsozialismus ein Denkmal

Die Initiative ging von zwei honorigen Gmundnern aus: Der Lokalhistoriker Holger Höllwerth und der pensionierte General Hubertus Trauttenberg schlugen der Stadtgemeinde vor, den Gmundner Opfern des Nationalsozialismus ein Denkmal zu errichten. Zwar gibt es auf dem städtischen Friedhof bereits eine Gedenkstelle, doch die ist verwittert und unscheinbar.

Initiatoren werden eingebunden

Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) ist von der Idee angetan. Auf seinen Antrag hin beschloss der Gmundner Gemeinderat am Montagabend, ein neues Mahnmal zu errichten. Dazu wird ein gestalterischer Wettbewerb unter regionalen Künstlern ausgerufen. Bei der Auswahl des Siegerprojekts und des künftigen Standorts des Denkmals will Krapf die beiden Initiatoren Höllwerth und Trauttenberg eng einbinden. Wichtig sei, dass die Erinnerung an die Gmundner NS-Opfer in Zukunft "deutlich sichtbar" werde, so der Bürgermeister.

Die Stadtgemeinde wolle mit dem Mahnmal auch ein klares Zeichen gegen Hass und Intoleranz setzen, erklärt Krapf. "Wir müssen zudem auch die dunklen Seiten der Gmundner Geschichte sichtbar machen und damit umgehen. Dass der Wunsch dazu aus der Bevölkerung kommt, freut mich sehr."

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung waren alle davon ausgegangen, dass Krapfs Antrag einstimmig angenommen wird. Doch die Freiheitlichen wollten nicht zustimmen. Die beiden FPÖ-Gemeinderäte Günther Colli und Horst Breitenberger stimmten gegen das Mahnmal. Die restlichen freiheitlichen Mandatare enthielten sich der Stimme.

Die Sozialdemokraten begrüßen hingegen die Initiative. "Diese Gedenkstätte soll die Namen der ermordeten Opfer sichtbar machen und zeigen, wozu Hass und Totalitarismus in einer Gesellschaft führen können", sagt Gemeinderat Markus Medl (SPÖ). Der junge Stadtpolitiker zitiert auch den Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer: "Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at