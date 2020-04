Gmunden erlaubt bestimmten Bootsbesitzern das Slippen

Abgestimmt mit der Landesregierung, dämmt Gmunden krisenbedingt den Bootstourismus ein. Deshalb bleibt die öffentliche Slipanlage beim Lehenaufsatz auch weiterhin gesperrt. Für Bootsbesitzer, die einen fixen Stellplatz an einer gepachteten Boje im See oder in einem Gmundner Yachtbetrieb haben, wird es allerdings eine Ausnahme geben: Sie dürfen ihre Boote in der Kalenderwoche 17 (20. bis einschließlich 26. April 2020) beim Lehenaufsatz slippen. Zu diesem Zweck wird der Schranken geöffnet werden. Die Stadt appelliert an alle, die Abstandsregeln strikt einzuhalten und nur mit jenen Menschen Bootsausflüge zu unternehmen, die auch im selben Haushalt leben.

