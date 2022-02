Die Abgrenzung geht über den Hot hinaus: Wer am Gmundner Friedhof vom katholischen in den jüdischen Teil wechseln will, wird von einer hohen Mauer dazwischen abgehalten. Einen Durchgang gibt es nicht. Die jüdischen Gräber sind nur über einen eigenen Eingang auf der Rückseite des städtischen Friedhofs erreichbar. Der unscheinbare Eingang befindet sich neben einem Altkleidercontainer und ist aus Schutz vor Grabschändern mit einem Vorhängeschloss versperrt.