Gmunden ehrte ehemalige Kommunalpolitiker und Bedienstete

Im Gmundner Stadttheater wurden am Freitag zahlreiche ehemalige Politikerinnen und Politiker für ihre Verdienste um die Stadt geehrt. Höhepunkt war die Verleihung der nur selten vergebenen Ehrenbürgerwürde an den früheren Bürgermeister Heinz Köppl (ÖVP). Der ehemalige Vizebürgermeister Gottfried Schrabacher (ÖVP) wurde mit dem Ehrenring der Stadtgemeinde ausgezeichnet. (Diesen hätte auch der ehemalige Vizebürgermeister Wolfgang Sageder (SPÖ) erhalten. Er lehnte jedoch ab.

Das Ehrenzeichen in Bronze für eine Periode im Gemeinderat erhielten Elisabeth Auer (SPÖ), Margit Drack (BIG), Rosina Hausherr (BIG), Nicole Frais (SPÖ), Franz Moser (ÖVP), Josef Sperrer (Grüne) und Birgit Weißenborn (SPÖ). Das Ehrenzeichen in Silber für zwei Perioden ging an Siegfried John (ÖVP), Herbert Löcker (Stadtliste) und Elisabeth Rumpf (Grüne). Das Ehrenzeichen in Gold für drei Perioden wurde Herta Grüneis (ÖVP) und Jochen Forstinger (FPÖ) überreicht.

Das Verdienstzeichen in Bronze erhielten Manfred Andeßner (ÖVP), Helmut Hochegger (SPÖ), Katharina Mizelli (ÖVP) und Michael Schneditz-Bolfras (ÖVP). Mit dem Verdienstzeichen in Silber wurden Gerald Grampelhuber (FPÖ), Gerhard Meingast (ÖVP), Wolfgang Ortner (ÖVP) und Arnold Schenner (SPÖ) ausgezeichnet.

In der Kategorie Verwaltung ging das Verdienstzeichen in Bronze an Hans Hirsch (ehemaliger Leiter des Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes), Hubert Kappel (ehemaliger Stadtamtsdirektor), Josef Kaltenbrunner (ehemaliger Leiter der Finanzabteilung, Rechnungsdirektor) und Johann Schifflhuber (ehemals Krankenhaus, Schloss Cumberland).

„Es war für mich eine große Ehre, dass ich die Laudationes für so viele ehrenwerte, über viele Jahre und oft auch Jahrzehnte engagierte Gmundner Persönlichkeiten aus Politik und Verwaltung halten durfte“, so Bürgermeister Stefan Krapf. „Dass mein geschätzter Vorgänger Heinz Köppl zum Ehrenbürger ernannt wurde, war für mich auch persönlich ein sehr emotionaler Moment. Er hat in seinen 17 Jahren Amtszeit mit viel Fleiß und Einsatz Projekte für die kommenden Generationen umgesetzt, das ‚offene‘ Rathaus gelebt und das Ohr stets bei den Bürgerinnen und Bürgern gehabt. Dass Gmunden eine in jeder Hinsicht so liebens- und lebenswerte Stadt ist, das ist mit auch der Verdienst aller Geehrten, die zudem große Vorbilder für junge Menschen sind.“

