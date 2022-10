Gmunden ehrt Jugendliche, die für den Klimaschutz kämpfen

Es gehört Mut und Wissen dazu, sich vor Klassen- und SchulkameradInnen hinzustellen und sich gegen eine weit verbreitete Gleichgültigkeit aktiv für Klimaschutz, Mülltrennung oder Energiesparen stark zu machen, alles das auch vorzuleben. Dieses Vorbild Gleichaltriger wirkt dann auch deutlich mehr als der erhobene Zeigefinger diverser Autoritäten oder Medien.

Die Rede ist von Green Peers, kleinen Gruppen von SchülerInnen, die in ihren Schulen seit vielen Jahren ökologisches, grünes Denken verbreiten und in diversen Projekten in die Tat umsetzen. Gmunden hat das Glück, dass gleich drei Höhere Schulen solche Influencer haben, teilweise schon seit vielen Jahren, was wiederum an beseelten LehrerInnen liegt.

Vizebürgermeisterin Ulrike Feichtinger (Grüne) nutzte die Jahrestagung des Klimabündnis OÖ im Gmundner Stadttheater, um die Green Peers aus Gmunden am 20. Oktober zu einem Empfang einzuladen, ihnen herzlich zu danken und sie und ihre Lehrerinnen zu ermutigen. Auch Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP), an diesem Abend verhindert, übersandte eine von großem Respekt getragene Dankesbotschaft.

Feichtinger und Klimabündnis-Geschäftsführer Norbert Reiner baten auch jene BürgerInnen vor den Vorhang, die an der Erstellung der Klimastrategie Gmunden 2030 mitgewirkt hatten; im Klimarat, als AutorInnen von Klimschutzideen und in diversen Umsetzungsworkshops.