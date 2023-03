Gmunden bereitet sich mit Hochdruck auf das Kulturhauptstadtjahr vor

An jedem Mittwochvormittag muss die Tierklinik Cumberland ohne Andreas Hecht auskommen, denn der Veterinär ist Kulturstadtrat von Gmunden und arbeitet in wöchentlichen Sitzungen an den Vorbereitungen für die Europäische Kulturhauptstadt 2024. Es kommt einiges zu auf Gmunden im nächsten Jahr: 27 Kulturprojekte sind in der Pipeline – von literarischen Salonabenden, Keramikausstellungen oder einem Musikfestival am Seebahnhof bis hin zur Neuentdeckung der alten Gmundner Industriekultur.