Abgängiger Schwimmer wohlauf zurück

Gegen 17:30 Uhr ging der Bursche an einem Badeplatz in Altmünster im Traunsee schwimmen. Als dieser jedoch nach einiger Zeit immer noch nicht retourgekommen war, setzte dessen Mutter den Notruf ab und verständigte die Polizei. Mit Unterstützung der Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei wurde mit Booten am Traunsee nach dem Vermissten gesucht. Gegen 18:45 Uhr kam der 18-Jährige jedoch selbstständig über die dahinter befindliche Gemeindestraße wohlbehalten zum Badeplatz zurück. Der Abgängige gab an, sich beim Zurückschwimmen an den falschen Booten orientiert zu haben und somit an einer anderen Stelle am Ufer angekommen zu sein.