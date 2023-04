Gmunden: 83-Jähriger bei Gerangel verletzt

Erst verbal, dann handgreiflich ist es am Donnerstag kurz nach 13 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 54-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck und einem 83-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden gekommen. Vor einem Einkaufszentrum waren die beiden Männer aneinandergeraten. Nach dem verbalen Schlagabtausch vor dem Zentrum verlagerte sich die Auseinandersetzung in den Eingangsbereich - dort soll der 54-Jährige den am Gehstock gehenden Senior erst gegen eine Wand gedrückt und dann zu Boden geworfen haben. Am Boden rangelten die beiden Männer miteinander, ehe sie von Passanten getrennt wurden. Der Senior wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

