Glockendiebstahl? Kein Kavaliersdelikt

Wie viele andere Rinder in der Region trägt bzw. trug auch die registrierte Kalbin Rosalie eine Kuhglocke während ihres Almsommers auf der Goseritzalm bei Koppen im Gemeindegebiet von Bad Mitterndorf. Die vierbeinige Gipfelstürmerin verlor ihre Schelle allerdings durch Unachtsamkeit unweit des 1731 Meter hohen Hochmühlecks. Jedoch fanden durch Zufall Urlaubsgäste aus Deutschland Rosalies Kuhglocke. Anstatt sie aber ihrer rechtmäßigen Besitzerin – wobei nicht die Kalbin gemeint ist – zurückzugeben, nahmen die Touristen die Glocke als Souvenir mit nach Deutschland. Was die Diebe nicht wussten: Die Digitalisierung hat auch Kuhfräulein Rosalie bereits erfasst. Dank eines in der Glocke eingebauten GPS-Senders kann nämlich nicht nur die aktuelle Position von Rosalie bestimmt werden, sondern in diesem Falle auch die Position der Diebe.

Die Auswertung der GPS-Koordinaten führte nach Krefeld im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dank des beherzten Engagements eines Beamten der dortigen Kriminalpolizei konnten somit die entsprechenden Personen innerhalb kürzester Zeit ausgeforscht werden. Dazu wurde auch ein Hausdurchsuchungsbefehl ausgestellt. Schließlich konnte die Kuhglocke bei den Findern sichergestellt werden. Das Beutestück sollte ein Vereinsheim dekorieren.

Die Unterschlagung von Rosalies Kuhglocke ist absolut kein Kavaliersdelikt: Den deutschen Findern droht nun ein Strafprozess. Für Rosalies Besitzer dienen Kuhglocken nämlich nicht nur zur Dekoration, sondern erleichtern ihnen die Viehsuche – egal ob analog oder digital mit GPS.

Rosalie selbst dürfte das ganze Theater egal ein. Die Botschaft als solche sollte jedoch Findern von Kuhglocken in unserer Region als absolut wichtig erscheinen: Am besten ist: das Fundstück einfach liegen lassen, denn die Besitzer stoßen via GPS-Koordinaten ohnedies früher oder später darauf.

