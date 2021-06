Gleitschirmpilot stürzte in felsiges Gelände - schwer verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck gilt als erfahren. Er startete gegen 10.15 Uhr mit seinem Gleitschirm vom Gipfel des Brunnkogels in der Gemeinde Ebensee einen Flug. Unmittelbar nach dem Start erfasste den Schirm eine Windböe wodurch er einige Meter in felsiges Gelände abstürzte und sich schwer verletzte. Seine 30-jährige Freundin führte die Erstversorgung durch und setzte die Rettungskette in Gang. Vom Notarzthubschrauber Martin III wurde der Verletzte in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen.