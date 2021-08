Schon wieder: Gleitschirmpilot landete im Hallstättersee

Die Wasserrettung Hallstatt erlebte am vergangenen Sonntag ein Deja-vu: Nur vier Tage, nachdem die Einsatzkräfte einen Paragleiter aus dem See geholt hatten, landete ein weiterer Pilot im Wasser. Beide dürften von einem Schutzengel begleitet worden sein: Sowohl der 26-jährige Salzburger als auch der 27-jährige Niederösterreicher haben den missglückten Flug unverletzt überstanden.

Was war passiert? In beiden Fällen hatten sich die Leinen des Gleitschirms bei einem Flugmanöver verwickelt, sodass die jungen Piloten nicht mehr steuern konnten. Bei dem jüngsten Unfall am Sonntagnachmittag war der 27-jährige Pilot laut Polizei 500 bis 600 Meter über dem Wasser, als er in Schwierigkeiten geriet und kurzerhand den Rettungsschirm verwendete. Nach der Landung im Nassen aktivierte sich seine Schwimmweste. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wasserrettung kamen dem routinierten Piloten zu Hilfe.