Glänzender neuer Stern an Österreichs Kabaretthimmel

Hannes Prähauser spielt seit 30 Jahren bei den "Reindlmühler Dorflachrichten" eine tragende Rolle, löst dabei jedes Mal Lacher am laufenden Band aus und schrieb kürzlich sein erstes Solo-Kabarettprogramm "Ge leck!", das am Freitag seine Premiere beim Grünbergwirt in Gmunden erlebte. Die Vorstellung war bis auf den letzten Platz ausverkauft, das Publikum begeistert.

Für den 52-jährigen Prähauser aus der Altmünsterer Ortschaft Reindlmühl, im Zivilberuf Außendienstmitarbeiter der Brau Union, war ob des fulminanten Erfolgs rasch ein Spitzname gefunden: Er sei, so hieß es, die "zum Mann gewordene Monika Gruber aus dem Salzkammergut". Auf jeden Fall ist er der älteste Nachwuchskabarettist Österreichs, wofür er schon eine Ehrung bekam, bevor er überhaupt den ersten Auftritt hatte.

Alle bekamen ihr Fett ab

Im Landgasthof Grünberg bot Prähauser einen Abend lang Gags, Lacher und viel Nachdenkliches. Er erzählte einiges aus seiner Kindheit in der Reindlmühl und verglich sie mit den Entwicklungen von heute: "Da gab es noch kein Handy, nur Festnetz. Und am Samstagabend hast nicht anrufen ’braucht, da hat niemand abgehoben, weil alle ‚Dalli-Dalli‘ geschaut haben."

Alle bekamen ihr Fett ab: "die" in Brüssel, die Politiker, die Wirtschaft, die Unvernunft, die Ökos, die Veganer, die Weltfremden. Summa summarum ein zweistündiger Angriff auf die Lachmuskeln, am Schluss viel Applaus des Publikums, Standing Ovations, Zugabe – und eine große Torte der Gastgeber Franz und Michael Pernkopf: "Wünschen wir Hannes Prähauser, dass er hier beim Grünbergwirt eine große Karriere startet." Vielleicht ja gar eine so große, dass Monika Gruber dereinst als "zur Frau gewordener Prähauser Bayerns" betitelt wird.

Weitere Termine des Kabarettprogramms "Ge leck!": 27. und 28. September in der Stockschützen-Arena Altmünster, 4. und 5. Oktober im Klostersaal Traunkirchen, 11. Oktober im Wirtshaus "d’ Einkehr", Grünau.

