Gipfelkreuz des Lärlkogels gewaltsam entfernt: Polizei bittet um Hinweise

29 Jahre ist es her, dass Franz Haidinger dem Lärlkogel den Segen gab. Am 13. Oktober 1995 segnete der gebürtige Ternberger, der als Kurat im Dekanat Bad Ischl hilft, das neue Kreuz auf dem Aussichtshügel nahe der Hochsteinalm in Traunkirchen.

Die Initiative ging vom Traunkirchner Gerhard Böck aus, dem der Alpenverein zum 80. Geburtstag auch eine neue Buchkassette widmete. Mitgeholfen hat damals auch Josef Amering, Wirt der Hochsteinalm. Er war es auch, der nun Anzeige bei der Polizei erstattete. Denn vom kleinen, hölzernen Kreuz fehlte seit Ende Oktober jede Spur. Was damit passiert war, wusste niemand so genau. Bis es am Dienstag wieder auftauchte – am Fahrbahnrand der Hochsteinalm-Forststraße. Ramponiert und an einen Baum gelehnt.

Mit der Hilfe eines Stammgastes konnte eruiert werden, dass das Kreuz zwischen 22. und 25. Oktober entfernt worden war. Offensichtlich absichtlich, denn auch die Halterung aus Metall wurde durch die große Krafteinwirkung verbogen. Von der Alpinen Einsatzgruppe Gmunden werden Erhebungen wegen schwerer Sachbeschädigung geführt. Hinweise (auch anonym) werden unter 059133/4100 oder per Mail an pi-o-gmunden@polizei.gv.at erbeten.

Verschwundenes Kreuz im Almtal

Es ist der zweite derartige Fall innerhalb weniger Wochen. Auch im Almtal wurde das Gipfelkreuz auf dem Gumsenkogel gewaltsam entfernt. Mittlerweile ist es am Wandfuß wieder aufgetaucht. Aufgestellt wird es allerdings nicht mehr.

