Gewerkschaftsschule startet

Die Arbeitswelt verändert sich rasch und dynamisch. Den Folgen und Rechten als Arbeitnehmer widmet sich die Gewerkschaftsschule, die ab September auch in Vöcklabruck starten wird.

In vier Semestern wird ein breites rechtliches und gesellschaftspolitisches Themenspektrum erarbeitet. Neben den Kursabenden, die immer Dienstag und Donnerstag von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Arbeiterkammer Vöcklabruck stattfinden, bietet die Gewerkschaftsschule auch eine viertägige Studienreise nach Brüssel. Den Beginn macht ein Startwochenende von 27. bis 29. September in Spital/P.

Anmeldeschluss für die Gewerkschaftsschule ist der 7. Juni. Für Anmeldungen und Fragen steht ÖGB-Regionalsekretär Frederik Schmidsberger zur Verfügung: Tel.: 0664/6145119.

