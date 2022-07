Gewerkschaft empfiehlt Hitze-App für Bauarbeiter

Für Bauarbeiter gibt es die Möglichkeit, ab einer Temperatur von 32,5 Grad im Schatten hitzefrei zu bekommen. In diesem Fall erhalten die Arbeitnehmer 60 Prozent ihres normalen Lohnes als Entschädigung. Einen Rechtsanspruch auf diese Entlastung gibt es nicht. Allerdings bekommt der Arbeitgeber die Kosten jedoch ersetzt.

In der Vergangenheit war der Nachweis, dass es am Arbeitsort tatsächlich mindestens die erforderlichen 32,5 Grad hat, schwierig. Die Gewerkschaft Bau-Holz hat deshalb gemeinsam mit der Arbeiterkammer und Global 2000 jetzt eine Hitze-App fürs Handy entwickelt. Sie stellt eine Echtzeit-Schnittstelle zur nächstgelegenen Messstelle der ZAMG her, und ein Warnsignal übermittelt, sobald die Temperaturen zu hoch sind.

Josef Scheibl, Betriebsrat der Firma Schmid Hochbau GmbH in Frankenburg, und Christian Burger, Sekretär der Gewerkschaft Bau-Holz, hoffen, dass viele Mitarbeiter am Bau von der App Gebrauch machen und die Arbeitgeber die Möglichkeit auch in Anspruch nehmen, hitzefrei zu geben.