Gesundheitsschutz aus Acrylglas

Das Familienunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt seit 1984 mit knapp 40 Mitarbeitern Brillenfassungen am Standort in Bad Goisern. International bekannt wurde Pomberger Goisern durch die Eigenmarke „Johann von Goisern“, die inzwischen in mehr als 20 Ländern erhältlich ist.

Aufgrund der aktuellen Krisensituation ist das Hauptgeschäft der Brillenproduktion und die Nachfrage an Brillenfassungen stark zurückgegangen. Um Partner-Optiker auch in diesen Zeiten unterstützen zu können, begann das Unternehmen mit der Fertigung eines Gesundheitsschutzes aus Acrylglas, der sich flexibel in Büros und Geschäftsräumen einsetzen lässt. Neben vier verfügbaren Standardvarianten wird auf Anfrage auch auf Maß gefertigt. Der Zusammenbau des Gesundheitsschutzes ist einfach und ohne Werkzeuge möglich: Durch ein Stecksystem mit Verriegelungsclips kann die Vitrine schnell auf- und wieder abgebaut werden. Die Vitrine lässt sich auch zum Verkaufsdisplay für Brillenfassungen oder andere Produkte umfunktionieren. Dazu bietet Pomberger Goisern unter anderem Erweiterungen an, die nachträglich eingehängt werden können.

Direkt beliefert wurden bereits Kunden in Österreich, Deutschland und Portugal. In Frankreich, Großbritannien und in der Schweiz wird mit bestehenden Vertriebspartnern zusammengearbeitet.