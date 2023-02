Gesperrte Ortsdurchfahrt: Den Scharnsteinern geht die Geduld aus

Die Bauarbeiten ziehen sich in die Länge - und damit auch die Dauer der Verkehrssperre.

Die gesperrte Ortsdurchfahrt in Scharnstein fordert ein erstes wirtschaftliches Opfer: Fleischermeister Hans Hüthmayr kündigte an, seine Metzgerei im Ortszentrum zu schließen. Das Familienunternehmen hätte in drei Jahren sein 100-jähriges Gründungsjubiläum gefeiert. Die Sperre der B120 im Ortszentrum habe ihm ein Drittel des Umsatzes genommen, klagt Hüthmayr. Dazu seien noch gestiegene Preise für Energie und Rohstoffe gekommen.