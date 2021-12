Geschmuggelt und verstoßen

Der Hundeschmuggel blüht offensichtlich: Vor wenigen Tagen wurde beim Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (Bezirk Braunau, unweit der Grenze zum Bezirk Vöcklabruck) eine junge Hündin abgegeben, die eine offenbar drogenabhängige Frau zunächst in Linz aussetzen wollte. Die OÖNachrichten berichteten gestern in einer Kurzmeldung auf der Schnellen Seite.

Als die Frau dabei beobachtet wurde, verschenkte sie den kleinen Vierbeiner kurzerhand in einem Lokal. Eine beherzte Tierfreundin nahm die Hündin daraufhin samt Pass an sich und brachte sie zur Pfotenhilfe nach Lochen. Deren Chefin, Johanna Stadler, kümmerte sich sofort um das erst wenige Monate alte schwarze Tierchen und nannte es Fanni.

"Wie so oft war auch Fanni ein Opfer der Hundemafia", so Stadler. "Viel zu früh wurde sie ihrer Mutter entrissen, illegal nach Österreich geschmuggelt und verkauft. Auch der Impfpass gehörte gar nicht zu Fanni, der eingetragene Mikrochip ist nicht implantiert, und die Impfungen scheinen gefälscht zu sein." So hätte die anscheinend aus Serbien stammende Fanni jedenfalls nicht einmal die Grenzen passieren dürfen, ist Stadler überzeugt.

Bei der Erstuntersuchung fiel dem Tierarzt der Pfotenhilfe sofort auf, dass Fanni mehrere haarlose Stellen hatte, mit Parasiten übersät war und generell einen verwahrlosten Eindruck machte. Eine Infektionskrankheit macht der kleinen Hündin zusätzlich zu schaffen, weswegen sie weiterhin in tierärztlicher Behandlung ist.

Stadler: "Ich verstehe nicht, warum sich die Leute immer noch Hunde aus dubiosen ausländischen Quellen bestellen, während die Tierheime ohnehin schon mehr als voll sind. Solche Hunde belasten uns zusätzlich. Bis zum neuen Jahr hoffen wir jedenfalls, dass Fanni wieder gesund ist und wir eine liebevolle Familie für sie finden."