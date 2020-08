Am 25. August 1870 – also auf den Tag genau vor 150 Jahren – entdeckte der Archäologe Gundaker Graf Wurmbrand die erste Pfahlbausiedlung Oberösterreichs in Seewalchen am Attersee. Die Fundstelle befindet sich beim Ausfluss des Sees, nahe der Agerbrücke. Die Entdeckung prähistorischer Bauten machte den Grafen bekannt. Ab 1884 war er 13 Jahre lang steirischer Landeshauptmann, dazwischen kurz auch Wirtschaftsminister.