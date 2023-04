Geschichte und Geschichten über Irrsee-Bauern

Über die Geschichte der Bauern am Irrsee und über Geschichten einzelner Bauern hat der Publizist Norbert Blaichinger (65) ein Buch geschrieben. Neben einer Zeitreise von den ersten Bauernhöfen im 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart hat der Autor Gespräche mit Altbauern geführt, woraus ein bunter Mix an Geschichten entstanden ist.

Norbert Blaichinger ist in Zell am Moos aufgewachsen, das in seiner Kindheit "ein richtiges Bauerndorf" war. "Das war Heimat für mich." Zudem stammt sein Vater von einem Bauern in Abtsdorf ab, sodass in seinem Elternhaus die Landwirtschaft ein Thema war.

Diese "Geschichten aus dem Leben und für das Leben" stoßen auf großes Interesse. Gleich nach Erscheinen des Buches waren 150 Exemplare verkauft, die zweite Auflage ist bereits in Druck.

Das 134-Seiten-Buch ist um 22 Euro bei der Trafik Sylvia Lettner und Postpartnerin Angelika Eppel in Zell, bei der Trafik Schwaighofer in Mondsee, bald auch im Büro des Naturparks Bauernland, am Gemeindeamt Oberhofen sowie im Buchhandel erhältlich.

