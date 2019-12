Wieder einmal löst eine Grundstücksumwidmung in der Scharnsteiner Peripherie heftige Debatten aus. Der Bauausschussobmann und ÖVP-Gemeinderat Moritz Drack möchte, dass im Ortsteil "In der Lahn" ein Hanggrundstück von Grünland in Bauland umgewidmet wird, weil er dort 13 Bauparzellen verkaufen möchte. Die Wiese befindet sich direkt neben einer Siedlung, deren Bewohner sich heftig wehren.