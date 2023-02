Geothermie und Erdgas: Zwei Bohrungen, die nichts miteinander zu tun haben

Das vermutete Erdgasvorkommen in Gmunden könnte dazu beitragen, das Geothermie-Projekt in Gmunden zu verwirklichen. So sieht es zumindest Paul Fink. Der ist Geschäftsführer von ADX Energy – ein Unternehmen, das Gasvorkommen in Österreich aufschließt und vermarktet. Fink würde die Erträge aus einer Gasförderung am Traunsee gerne dazu verwenden, sich am geplanten Geothermie-Projekt in Gmunden zu beteiligen, heißt es.