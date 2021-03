Das Handwerk des Brotbackens erlernen die Burschen und Mädchen des ABZ in allen Schritten im Praxisunterricht. Auch das Veredeln von Vollmilch zu verschiedensten fertigen Milchprodukten wie Joghurt, Käse, Frischkäse oder Butter steht auf dem Ausbildungsplan, ebenso das Verarbeiten von Fleisch und die Zubereitung von heimischem Fisch.

Der Genussladen der Schule bietet die Möglichkeit zum wöchentlichen Einkauf von Bio-Produkten. So kann man zum Beispiel ein gesundes Frühstück aus "Jugendhand" bei den Schülerinnen und Schülern erwerben.

Die großen Vorbilder in der Kreation von neuen Produkten sind die Partner des Genussladens: die Bauern und Bäuerinnen aus der Umgebung, die ihre hochwertigen Erzeugnisse in den Schulladen liefern und damit die Angebotspalette beträchtlich erweitern. Der Einkauf im Genussladen des Agrarbildungszentrums Salzkammergut in Altmünster fördert die Region, pflegt indirekt die Kulturlandschaft und stärkt die lokalen und regionalen Produzenten.

