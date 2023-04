Genießen für einen guten Zweck

Hausherr Hubert Stöhr, Galeristin Margund Lössl, Köchinnen und Köche auf der Bühne bei „Tafeln für die Tafel“ in Schloss Eggenberg Foto: Peter Burgstaller

Ein Herzensprojekt des Wirtshausfestivals Felix 2023 ist die Veranstaltung „Tafeln für die Tafel“: Köche, Produzenten und Künstler nutzten dabei am vergangenen Freitag die Räumlichkeiten der Privatbrauerei Schloss Eggenberg in Vorchdorf für einen genussvollen Abend, gewidmet einem guten Zweck, und zwar der OÖ Tafel in Wels, einer Anlaufstelle für bedürftige Menschen, die mit wenigen Hundert Euro im Monat auskommen müssen.

Kulinarisch wurden die Gäste von Vier-Hauben-Küchenchef Lukas Nagl (Restaurant Bootshaus/Traunseehotels, Traunkirchen), Michael Klein und Sarah Schubert (La Sonett, Gmunden) sowie David Sitz und Julia Grashäftl (Speisekammer, Altmünster) verwöhnt. Nicht fehlen durfte eine Bierverkostung der von Hubert Stöhr geführten Brauerei Schloss Eggenberg sowie eine Bar mit Edelbränden und Gin-Köstlichkeiten vom Sammerhof in Kirchham. Das Menü wurde von edlen Tropfen von Armin Kienesberger (Casa Amore) sowie Jurtschitsch und Wachter-Wiesler begleitet.

Auch die Kunst kam nicht zu kurz: Hubert Scheibl präsentierte gemeinsam mit der Gmundner Galerie 422 von Margund Lössl eine Auswahl seiner Werke und stellte eines davon zur Versteigerung für den wohltätigen Zweck zur Verfügung. Als weiteren Höhepunkt gab es unterhaltsame Musik von der Band „Horst“. Beim anschließenden Clubbing samt „DJanes Caorli“ wurde für den guten Zweck ausgiebig getanzt. Am Ende kam die stattliche Summe von 12.000 Euro zusammen, die in den nächsten Tagen an die OÖ Tafel überwiesen wird.

