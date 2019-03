Gemeinsam sporteln, schwitzen und dabei helfen

VÖCKLABRUCK. 500 Athleten werden zum 24-Stunden-Spinning für guten Zweck in der Vöcklabrucker Varena erwartet.

Center-Manager Thomas Krötzl Bild: Varena

Am Freitag beginnt in der Varena Vöcklabruck ein ganz besonderes Sportereignis: 24 Stunden lang werden rund 500 ambitionierte Athleten im Sattel von Spinning-Rädern verbringen, um durch ihren Einsatz Spendengelder für die KinderVilla Steinbach am Attersee zu erstrampeln. Heimische Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Privatpersonen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Skistar Reinfried Herbst oder Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner unternehmen in 50 Teams die gemeinsame Anstrengung für den guten Zweck. Jeder gefahrene Kilometer bedeutet zehn Cent, mit denen die wertvolle Arbeit der KinderVilla unterstützt wird.

Tanzeinlagen und Livemusik werden Athleten und Zuseher gleichermaßen bei Laune halten. Durch einen Loskauf hat jeder die Möglichkeit, die Veranstaltung zu unterstützen und ein paar Kilometer zu radeln. "Wir unterstützen die KinderVilla Steinbach schon seit unserer Eröffnung und suchen immer wieder nach neuen Veranstaltungen, die wir mit der Möglichkeit, Spenden zu sammeln, verknüpfen können", sagt Thomas Krötzl, Center-Manager der Varena. Marketingleiterin Stefanie Ott ergänzt: "Sport und Gesundheit sind mir ein besonderes Anliegen, und es freut mich, wenn ich meine Begeisterung für diese Themen mit Charity verknüpfen und einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln kann."

