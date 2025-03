Gemeinderatswahl: In Bad Aussee werden die Karten neu gemischt

Am 23. März finden in der Steiermark – und damit auch im Ausseerland – Gemeinderatswahlen statt. Besonders spannend wird der Wahlgang in Bad Aussee, denn dort gehen alle vier antretenden Parteien mit neuen Spitzenkandidaten ins Rennen. Anders als in Oberösterreich sieht die steirische Landesverfassung keine direkte Bürgermeisterwahl vor. Die Orts- und Stadtoberhäupter werden stattdessen vom neu zusammengestellten Gemeinderat gewählt. Es sind Thomas Schönauer (ÖVP), Robert Margotti