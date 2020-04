„Gemeinderatssitzung in außergewöhnlichen Zeiten“

Eine „ordentliche Gemeinderatssitzung in außerordentlichen Zeiten“, eröffnete Gmundens ÖVP-Bürgermeister Stefan Krapf (li.) am Donnerstagabend. Sie ging nicht wie üblich im Rathaus, sondern im Stadttheater über die Bühne, damit die Mandatare genug Abstand zwischen sich halten konnten. Außerdem einigten sich die Fraktionen, statt 37 nur 25 Mandatare in die Sitzung zu schicken. Behandelt wurden möglichst unumstrittene Themen, um lange Diskussionen zu vermeiden. Alles, um die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, möglichst gering zu halten.

Die Pandemie lag dennoch wie ein Schatten über der Sitzung. Finanzstadtrat Thomas Höpoltseder (ÖVP) präsentierte zwar einen positiven Rechnungsabschluss für das Jahr 2019, musste jedoch einräumen, dass die Viren-Krise alle Finanzplanungen für heuer über den Haufen wirft. „Wir rechnen mit einem Rückgang von einem Drittel bei den Kommunalsteuereinnahmen“, sagte Höpoltseder. „Sie können sich vorstellen, was das für unser Budget bedeutet.“ In Reaktion auf die bedrohliche Situation haben die politischen Rathausverantwortlichen inzwischen bereits einen Investitionsstopp angekündigt.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at