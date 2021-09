Die letzte Scharnsteiner Gemeinderatssitzung vor der Wahl in dieser Woche war mit Spannung erwartet worden. Der Grund: Auf Antrag der SPÖ stimmte das Ortsparlament über die Rückwidmung eines Baugebietes im Ortsteil "In der Lahn" in Grünland ab. Wie berichtet, war die Umwidmung in Bauland 2017 von ÖVP und FPÖ eingeleitet worden. Sie stieß aber nicht nur bei den Anrainern auf heftigen Widerstand, sondern immer mehr auch in der Ortspolitik.