Gemeinderat berät Kollapsvorsorge

Die Traunsteinstraße droht im Verkehr zu ersticken. Es besteht sogar die realistische Möglichkeit, dass Rettungskräfte an Schönwetter-Ausflugstagen nicht mehr durchkommen. Bürgermeister Stefan Krapf (VP) ist besorgt: "Es ist hoch an der Zeit, auf die Beobachtungen und Befürchtungen der Anrainer zu reagieren und das zu ändern, was jeder an schönen Tagen aus eigener Anschauung kennt. Sicherheit hat für mich oberste Priorität."

Heute wird diese Lösung dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt. Tourismusreferent und Vizebürgermeister Wolfgang Schlair (VP) hat in wochenlangen Gesprächen einen Kompromiss ausgehandelt. Wesentlichste Maßnahmen: Abfangen der Traunsteingeher, denn die Misere beginne an Ausflugstagen bereits bei Sonnenaufgang. Mitunter Hunderte belegen mit ihren Autos drei Viertel der Parkplätze am Südende der Traunsteinstraße, manche, die am Berg übernachten, für zwei Tage. Künftig werde ab 5 Uhr früh ein Sicherheitsmann vor deren Auto treten und ihnen anbieten, dass sie ihren Wagen – auch für zwei Tage – gegen Gebühr beim Seebahnhof parken. Ein Shuttlebus, der ab Sonnenaufgang verkehrt, soll die Berggeher von dort zum Einstieg bringen. Der Rücktransport wird unter Shuttlebus, E-Shuttle der Wirte, Traunstein-Taxi und Linienschifffahrt aufgeteilt.

Dauerparken entlang der Traunsteinstraße soll künftig an Samstagen und Sonntagen verboten sein. Die dort verhängte Kurzparkzone wird maximal drei Stunden zulassen. "An schönen Wochenenden auf ihr zu fahren, ist ein notwendiges Übel, für viele ein Ärgernis geworden", sagt Schlair. "Für Radfahrer, im Speziellen für deren Kinder, ist es zu gefährlich. Für Spaziergänger oder am Straßenrand Badende wegen der dahinkriechenden Autokolonne unattraktiv."

Beschlossen werden soll unter anderem eine gebührenfreie Kurzparkzone mit Drei-Stunden-Limit von 5 bis 15 Uhr an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, ein einheitliches 40-km/h-Tempolimit anstatt des geltenden Verwirrspiels aus 30- und 50-km/h-Zonen sowie die Auflassung von Stellplätzen, um neuralgische Engstellen südlich des Gasthofes Ramsau zu entschärfen. (gs)