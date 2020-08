Gemeinden planen neue Wohnform für Senioren

Die Bewohner erhalten zusätzlich zum Mietvertrag ein Pflege- und Betreuungspaket. Die Kosten tragen die Sozialhilfeverbände und die Landesregierung.

Für den Bezirk Gmunden sind 87 AWF-Wohnungen vorgesehen, davon 30 in Bad Ischl, 30 in Ebensee. Die Gemeinde Ohlsdorf hat ein Projekt mit 15 AWF-Wohnungen eingereicht, und zwölf Wohnungen dürften in Gschwandt entstehen.

In Ohlsdorf kann laut Bürgermeisterin Christine Eisner mit den entsprechenden Planungen sofort begonnen werden, weil auf ÖVP-Antrag im Gemeinderat bereits ein Grundsatzbeschluss gefällt wurde. Auch Gschwandts Bürgermeister Fritz Steindl (ÖVP) spricht sich für eine rasche Umsetzung des Projektes aus. Die AWF werden im neuen Gemeindezentrum untergebracht.

Im Bezirk Vöcklabruck wurden noch keine AWF-Projekte eingereicht. Laut Bedarfsplan der Landesregierung wären 106 AWF-Wohnungen vorgesehen.