Gemeinden bereiten sich mit Hochdruck auf Flüchtlingsstrom vor

73 Kinder aus einem evakuierten Waisenheim bei Tschernobyl werden heute in St. Georgen im Attergau erwartet. Sie werden im ehemaligen Sanatorium untergebracht.

Bisher war der Krieg nur medial sichtbar, jetzt aber kommen seine Opfer zu uns. "Die ersten geflohenen Frauen und Kinder sind bereits in unserer Stadt", sagt Vöcklabrucks Bürgermeister Peter Schobesberger (SPÖ). "Es handelt sich um Verwandte von hier lebenden Ukrainern."

Erste Familien sind schon da

Die Bürgermeister rechnen in den kommenden Wochen und Monaten mit einem enormen Flüchtlingsstrom – größer als 2015 – und bereiten sich darauf vor. In Vöcklabruck lud Schobesberger dieser Tage Vertreter aller Fraktionen und Hilfseinrichtungen zu einem "Ukraine-Krisengespräch", bei dem geklärt wurde, wo man die Schutzsuchenden bestmöglich unterbringen und wie man sie dann versorgen kann.

In Gmunden wurden die ersten ankommenden Geflohenen (zwei Frauen mit insgesamt drei Kindern) in gemeindeeigenen Wohnungen in der Sporthalle untergebracht. "Wir warten jetzt nicht einfach, was passiert, sondern beginnen mit allen Vorbereitungen", sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP). "Es geht darum, rasch zu handeln."

Deshalb tritt heute Abend das 2015 gegründete und inzwischen stillgelegte Hilfsnetzwerk "Willkommen Gmunden" wieder zusammen. "Wir werden die Strukturen, die wir während des Syrienkriegs aufgebaut haben, wieder nutzen", so Krapf. "Es geht um Themen wie Sprachunterricht oder Kinderbetreuung – aber auch darum, die Bevölkerung zu informieren, wie sie helfen kann."

Nächsten Dienstag wird im Rathaus erstmals ein Ukraine-Koordinierungsgremium zusammentreffen, in dem die Stadtpolitik, die Rathausverantwortlichen, die Einsatzkräfte, der Sozialmarkt und die Service-Clubs vertreten sein werden. "Die linke Hand muss wissen, was die rechte tut, nur so können wir effizient Hilfe anbieten", sagt Krapf, der sich freut, dass bereits viele Gmundnerinnen und Gmundner ihre Hilfe angeboten haben.