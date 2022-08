Gemeinden am Traunsee rufen zum Wassersparen auf

Keine Pools befüllen, Rasensprinkler ausschalten, Blumen mit Regenwasser gießen, aufs Autowaschen verzichten: Sowohl die Bevölkerung in Pinsdorf, als auch die Bewohner von Traunkirchen sind dazu aufgefordert, Wasser zu sparen. Durch die Hitze und die Trockenheit stößt die Versorgung offenbar an ihre Grenzen.

"Um weiterhin eine ausreichende Trink- und Löschwasserversorgung zu gewährleisten, sind Einschränkungen bzw. Wassersparmaßnahmen im gesamten Gemeindegebiet ab sofort dringend notwendig", heißt es etwa in einem Aufruf auf der Website der Gemeinde Traunkirchen, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Noch kein Grund zur Sorge

Ähnliches vernimmt man aus der Gemeinde Pinsdorf etwas weiter nördlich: Bürgermeister Jürgen Berchtaler (SPÖ) richtete am Dienstag via Facebook einen Appell an alle Bürger seiner Gemeinde. "Wir ersuchen Sie, den eigenen Wasserverbrauch auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu reduzieren", schreibt er.

Derzeit würden im Ort täglich etwa 800 bis 850 Kubikmeter Trinkwasser verbracht, das seien im Durchschnitt 100 bis 150 Kubikmeter mehr als üblich, so Berchtaler. "Unsere Brunnenpumpen laufen auf Höchstbetrieb und leisten aufgrund der ausbleibenden Niederschläge im Vollastbetrieb maximal 500 bis 550 Kubikmeter". Die Restmenge müsse aus Gmunden geliefert werden. Zwar gebe es noch keinen Grund zur Sorge, aber immerhin einen zum Nachdenken.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Traunkirchens Bürgermeister Christoph Schragl (ÖVP). "Wir haben noch kein gravierendes Problem, aber man merkt schon, dass wir an unsere Grenzen stoßen", sagt er im Gespräch mit dem ORF Oberösterreich. Der Grund dafür: Die Quellen, die oberhalb der Gemeinde liegen, seien vom Regenwasser abhängig. Mehr dazu im Video:

Immerhin den Wasserständen in den Seen der Region hat die anhaltende Trockenheit – anders als in Ostösterreich – noch nicht zugesetzt. Szenarien wie am teilweise ausgetrockneten Neusiedlersee sind am Traunsee unvorstellbar. "Die Wasserstände liegen derzeit in einem für diese Jahreszeit absolut typischen Bereich, tendenziell sogar leicht darüber", sagte Reinhard Enzenebner vom Hydrographischen Dienst des Landes den OÖN in der Vorwoche. Der Artikel zum Nachlesen: