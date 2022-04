Gemeindearzt geht in Ruhestand

Vor genau 36 Jahren, am 1. April 1986, eröffnete der gebürtige Vorarlberger seine Praxis als Hausarzt in der Hauptstraße in Ebensee. 20 Jahre lang war er Schularzt an der Modeschule Ebensee und seit 1993 als Gemeindearzt tätig.

"Dr. Böhler war ein professioneller, engagierter, verständnisvoller und menschenfreundlicher Hausarzt", erinnert sich ein ehemaliger Patient an den allseits beliebten und geschätzten Allgemeinmediziner. "Er ist ein außergewöhnlicher Mensch. Wer in seine Praxis kam, konnte sich umsichtiger Behandlung und Betreuung sicher sein. Begleitend gab es ein beruhigendes, aufmunterndes, anspornendes und, wenn nötig, auch tröstendes Wort des Arztes obendrauf."