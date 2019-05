Gemeinde warnt vor Spam-Mails

Tatsächlich handelte es sich um Erpressungs- oder Virenmails. Die Marktgemeinde appelliert an alle Empfänger, den Inhalt der Mails auf keinen Fall zu öffnen. Erkennbar sind die betrügerischen Mails am Absender. Zwar ist der Name von Gemeindemitarbeitern angeführt, die E-Mail-Adresse dazu ist aber erkennbar falsch – beispielsweise "info@rayhar.com". Tatsächlich folgen Mails aus dem Gemeindeamt folgendem Absender-System: vorname.nachname@altmuenster.gv.at.

