Seit 9. Juli 1865 ist Puchkirchen am Trattberg eine selbstständige Gemeinde. So heißt es in der offiziellen Geschichtsschreibung. Doch der Lokalhistoriker Josef Kaltenbrunner fand im Pfarramt ein Dokument vom 11. Juni 1855, in dem bereits von einer "Gemeinde Puchkirchen" und einem "Bürgermeister" die Rede ist.