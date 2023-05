Gemeinde feiert Komponisten

Der Komponist Joseph Woelfl wurde am Heiligen Abend des Jahres 1773 in Salzburg geboren, doch aufgewachsen ist er in Straßwalchen. Von heute bis Sonntag feiert die 8000-Einwohner-Gemeinde den 250. Geburtstag ihres "vergessenen Sohnes".

Heute beginnt um 19 Uhr das Festkonzert in der Pfarrkirche Straßwalchen mit dem Minetti Quartett, der Pianistin Cordelia Höfer-Teutsch sowie den Nachwuchstalenten Johann Zhao und Fabian Egger.

Morgen, 9 Uhr, finden sich im Pfarrzentrum international renommierte Musikwissenschafter zu einer Fachtagung ein, um über die neuesten Erkenntnisse der Woelfl-Forschung zu referieren.

Den Abschluss bildet ein Festgottesdienst am Sonntag um 14 Uhr. Dabei enthüllt die Schirmherrin des Woelfl-Festwochenendes, Helga Rabl-Stadler, eine Gedenktafel zu Ehren des in Straßwalchen geborenen Vaters des Komponisten.

