Gemeinde Ebensee sagt den Glöcklerlauf ab

Dem Ebenseer Museumsleiter und Historiker Franz Gillesberger ist nicht bekannt, dass der Glöcklerlauf jemals abgesagt wurde. Doch in diesem Winter geht es nicht anders. Kulturreferent Martin Derfler (SPÖ) sagte die Veranstaltung gestern offiziell ab. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt er. Aber nach zahlreichen Gesprächen mit den Verantwortlichen sei allen klar, „dass der Glöcklerlauf in der Form, wie wir ihn kennen, so nicht stattfinden kann“.

Jedes Jahr am Abend des 5. Jänner treffen Dutzende Passen und Tausende Zuschauer im Ortszentrum von Ebensee zusammen. Vor dem Hintergrund der Pandemie und der nötigen Sicherheitsmaßnahmen wäre das in diesem Jahr nicht zu verantworten.

Eventuell im Privatbereich

Denkbar ist aber, dass einzelne Passen privat und im kleinen Stil Läufe abhalten – falls es keine nächtlichen Ausgangssperren gibt. Damit würde das Brauchtum wieder ein wenig zu seinen Wurzeln zurückkommen, denn das alljährliche Spektakel, das wir heute kennen, gibt es erst seit einigen Jahrzehnten. „Deshalb wurde der Glöcklerlauf nicht einmal in den Kriegsjahren abgesagt“, sagt der Historiker Gillesberger. „Er war ja noch gar keine offizielle Veranstaltung.“

Abgesagt wurde gestern auch die Eröffnungsfeier der Krippenausstellung, die Mitte Dezember im Museum stattgefunden hätte. Museumsleiter Gillesberger ist aber optimistisch, dass die Sonderkrippenausstellung im Museum und die Ebenseer Kripperlroas unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden können.