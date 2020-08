Gemeinde Altmünster erlaubt Straßenmusik

"Nach der Absage vieler wichtiger Veranstaltungen war es uns wichtig, zumindest einzelne Verschönerungen des Sommers zu ermöglichen und lokale Musiker aktiv zu unterstützen", begründet Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger (SPÖ) den Schritt.

Wer auftreten will, muss sich bei der Gemeinde allerdings zuvor anmelden und eine Gebühr (30,70 Euro) bezahlen. Außerdem sind nur drei Plätze an der Esplanade für Straßenmusik vorgesehen. Verstärkeranlagen dürfen nicht verwendet werden. "Erlaubt ist das Spielen Donnerstag bis Samstag, jeweils von 14 bis 20 Uhr", sagt Andreas Bruckner, der für Veranstaltungsgenehmigungen am Gemeindeamt zuständig ist. "Der Standort soll im Halbstundentakt gewechselt werden, damit sich Anrainer nicht gestört fühlen."

Bürgermeisterin Feichtinger freut sich über die Abwechslung. "Ich hoffe, dass die Minikonzerte gut ankommen", sagt sie.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Altmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.