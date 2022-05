Geldtaschen-Diebstähle in Gmunden häufen sich

Die unbekannten Täter haben es auf Handtaschen oder Jacken- bzw. Hosentaschen abgesehen. So hätten einige Opfer ihre Handtaschen in den Einkaufswägen kurz unbeaufsichtigt gelassen, berichtet die Polizei am Montag. Andere meldeten, es war zu einer vermeintlich zufälligen Berührung gekommen. Als die Opfer den Diebstahl bemerkten, war es bereits zu spät.

Die Polizei rät: