Geldbörsen mit Bankomatkarten gestohlen

Der bisher unbekannte Täter ist verdächtig, am 22. März in einem Einkaufsmarkt in Regau einer 72-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck die Geldbörse gestohlen zu haben. Die Geschädigte wurde dabei von drei oder vier Burschen ausländischer Herkunft im Alter von 20 bis 25 Jahren abgelenkt. In der Geldbörse befand sich unter anderem die Bankomatkarte des Opfers.

Unmittelbar nach dem Diebstahl versuchte der Täter in Gmunden, mit der Karte Bargeld abzuheben, scheiterte jedoch.

Vermutlich der gleiche Täter stahl auch schon am 15. März in Leonding eine Geldbörse mit Bankomatkarte und behob anschließend bei zwei Geldbehebungsautomaten in Leonding Bargeld.



Hinweise zur Identität der abgebildeten Person bitte an die Polizeiinspektion Vöcklabruck, Tel. 059133 4160, oder jede andere Polizeidienststelle.

