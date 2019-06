"Geh leck!" - Reindlmühler Urgestein stellt sein erstes Kabarettprogramm vor

Der aus der Altmünsterer Ortschaft Reindlmühl stammende Hannes Prähauser gilt seit 30 Jahren als einer der Protagonisten der hiesigen vielbesuchten und legendären Faschingssitzungen, als einer, der Humor lebt und andere damit nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken bringt. Im Brotberuf ist der 51-Jährige Außendienstmitarbeiter der Brau Union. Seine persönliche Leidenschaft gilt dem niveauvollen Spaßmachen. Nun darf sich – ohne Übertreibung – hoffentlich ganz Österreich auf einen Kabarettisten vorbereiten, der erfrischend anders, authentisch ist.

"Ich habe versucht, wie man ein Kabarettprogramm schreiben könnte", sagt Prähauser, "und jetzt bin ich zu dem Entschluss gekommen: Ich probier’s einfach einmal. Ich kann in Wahrheit nichts verlieren." Titel dieses Programms: "Geh leck!" Warum dieses? "Das war eine lange Entscheidungsphase, aber es war etwas, das ich aus dem Leben heraus geschrieben habe. Und ich bin überzeugt, dass sich der eine oder andere Besucher darin selbst wiedererkennt und sagt: Geh leck, genauso ist’s bei uns daheim auch. Geh leck, so war’s bei mir in der Jugend. Geh leck, so geht’s uns mit den Kindern. Ein richtiger Auszug aus dem Leben und Fallbeispiele daraus. Eine Satire."

Premiere für Prähausers Kabarettaufführung ist am 20. September, 20 Uhr, im Gmundner Landhotel Grünberg am See. Doch es war zu erwarten: Innerhalb kürzester Zeit, nachdem Hannes’ Vorhaben bekannt wurde, waren auch schon alle Karten restlos ausverkauft. Alternativen gibt’s: zwei Wochen danach (3., 4. Oktober) in der Stockschützenhalle Altmünster und im Traunkirchner Klostersaal. Am 11. Oktober auch noch in Grünau (Details folgen).

"Ich bin stolz darauf, dass diese Vorstellungen jetzt bereits ausverkauft sind. Jetzt habe ich schon eine gewisse Grundnervosität", sagt Prähauser, der aber auch nicht vergisst, wer ihn bei seinen Auftritten tatkräftig unterstützt: "Das sind mein Freund und Mentor Ernst Weberstorfer, der mich seit 35 Jahren begleitet, und mein Techniker Lutz Rösgen. Ohne die zwei ginge gar nichts."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at