Gegen die Langeweile

Früher stank es im Sommer in den Städten nach Pferdemist, Urin und faulendem Kompost. Wer es sich leisten konnte, flüchtete aufs Land. Sommerfrische war gut, aber in ihrer Länge auch langweilig. So folgten Operette und Kabarett den Urlaubern, um zu unterhalten. Über die Entwicklung des Kabaretts auf Sommerfrische haben die Leiterin des Österreichischen Kabarettarchivs, Iris Fink, und der Autor, Schauspieler und Rundfunkjournalist Roland Knie ein Buch unter dem Titel "Überland Partie!" geschrieben, das den Weg des Kabaretts in die Sommerdomizile des Wiener Publikums detailgetreu bis zur Rezension in historischen Lokalblättern nachzeichnet. Vorgestellt wird das Werk bei einer Lesung übermorgen, Freitag, ab 20 Uhr in der Strobler Deutschvilla.

