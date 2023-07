"Gefahr im Verzug": Brücke in Vöcklabruck musste gesperrt werden

Bei der routinemäßigen Überprüfung durch die Bauabteilung der Stadt Vöcklabruck stellte sich heraus, dass die Brücke starke Schäden an tragenden Teilen aufweist. Die hölzernen Tragpfeiler ("Pylone") der Brücke sind stark verwittert, an einer Seite ist die Brücke bereits um einige Zentimeter abgesackt. Deshalb entspricht sie nicht mehr den statischen Erfordernissen. Es bestand also akuter Handlungsbedarf.

„Wir waren von der Nachricht schockiert, dass die Brücke irreparable Schäden am Tragwerk hat", teilen die beiden Bürgermeister Peter Harringer (Regau) und Peter Schobesberger (Vöcklabruck) in einer gemeinsamen Erklärung mit. "Das hat die umgehende Sperre nötig gemacht. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung, doch da eine Reparatur ausgeschlossen ist, wird ein Neubau notwendig sein.“ Zuvor sind jedoch Bauexperten am Zug.

Die beiden Nachbargemeinden arbeiten mit Hochdruck an einer Zukunftslösung, denn die Brücke ist eine wichtige Verkehrsader für Regauer, die in die Varena einkaufen gehen, und Vöcklabrucker, die in der Schalchhamer Au Erholung suchen. So lange die Brücke gesperrt ist, müssen Fußgänger und Radfahrer einen Umweg von etwas mehr als einen Kilometer in Kauf nehmen.

