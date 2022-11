"Gefängnisse und geschlossene Heime würden die Probleme nur verschärfen"

LINZ. Erst die Ausschreitungen durch jugendliche Migranten in der Halloween-Nacht, dann zwei 13-jährige, strafunmündige Heimkinder, die zusammen mit einem rasch nach der Jugendhaft wieder rückfällig gewordenen 17-jährigen Straftäter einen Taxifahrer überfielen. Einmal mehr wird der Ruf nach einer Verschärfung des Jugendstrafrechts und einer Herabsetzung der Strafbarkeitsgrenze auf unter 14 Jahre laut.

In der gestrigen Landtagssitzung haben VP und FP einen Antrag eingebracht, der eine Resolution an die Bundesregierung beinhaltet. Demnach soll die Strafbarkeit "auch für gemeinschaftliche Gewalt (Bandentätigkeit) ohne Rücksichtnahme auf das Lebensalter und Umfang der kriminellen Handlungen, vor allem jedoch bei Widerstand und Gewalt gegen staatliche Sicherheitsorgane, ausgedehnt werden. Unabhängig vom Lebensalter … muss eine rechtliche Handhabe durch Polizei und Justiz sichergestellt werden."

"Abgesonderte Verwahrung"

Das Strafgesetzbuch trat 1975 in Kraft. Darin wurde festgelegt, dass Kinder unter 14 strafunmündig sind und daher strafrechtlich nicht verfolgt werden können. Das StGB war der Nachfolger des Strafgesetzes (StG) aus dem Jahr 1852. Auch in diesem kaiserlichen Patent war die Strafmündigkeit mit 14 Jahren festgelegt, aber mit Einschränkungen. "Verbrechen" von Elf- bis 13-Jährigen wurden damals nur als "Übertretungen" geahndet: mit der Möglichkeit zur "Verschließung an einem abgesonderten Verwahrungsorte".

"Wenn man die Strafmündigkeitsgrenze senkt, dann nicht ohne begleitende Maßnahmen, nicht ohne entsprechende heilpädagogische Behandlung und Psychotherapie", sagt der Linzer Kinder- und Jugendpsychiater Michael Merl. Es gehe bei delinquenten Kindern und Jugendlichen um "Entwicklungstraumatisierungen, Defizite in der Eltern-Kind-Bindung und um Persönlichkeitsstörungen". Jugendpsychiatrisch könne man aber nichts tun, "weil sie nicht krank sind". Dass die Jugendlichen heute früher reif seien als in der Vergangenheit, "würde ich nicht sagen. Aber sie haben Zugänge zu Möglichkeiten, sich zu vernetzen, die die Jugendlichen früher nicht hatten", sagt Merl.

"Noch in der Pubertät"

"Mit 13, 14 Jahren ist man noch in der Pubertät", gibt Christine Winkler-Kirchberger, Chefin der Kinder- und Jugendanwaltschaft, zu bedenken. Es gehe um soziale Probleme und "um die Frage, wie man mit Kindern und Jugendlichen aus desolaten Familienverhältnissen umgeht". Der Ruf nach dem Strafrecht sei "ein sehr einfacher und populistischer". Es brauche breitere Maßnahmen, "man muss ganz bald mit der Unterstützung in den Familien ansetzen". "Gefängnisse und geschlossene Heime als Alternativen würden die Probleme nur verschärfen."

"Die Resolution beinhaltet nicht nur die Forderung, die Strafmündigkeitsgrenze abzusenken, sondern generell, höhere Strafen für Jugendliche verhängen zu können", sagt Alois Birklbauer, Professor für Strafrecht an der Kepler-Uni. Die Bundesländer hätten keine Gesetzgebungskompetenzen beim Strafrecht. "Dort, wo Oberösterreich Kompetenzen hätte – in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Bildungs- und Sozialpolitik –, wird nichts gemacht. Das ist traurig", kritisiert Birklbauer. (staro)