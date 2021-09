Gefälschte Tradingplattform: 43-Jähriger verlor 40.000 Euro

Keine gute Freundin wurde jene Unbekannte, die einem 43-Jährigen aus Seewalchen Anfang Juni über Facebook eine Freundschaftsanfrage sendete. Sie stellte sich als Profi in Aktiengeschäften vor, überzeugte den Mann in mehreren virtuellen Gesprächen, in Kryptowährungen zu investieren. Zuerst auf einer offiziellen Plattform, später auf einer gefälschten.

Insgesamt transferierte der 43-Jährige mehr als 40.000 Euro auf die gefälschte Plattform, bevor er seinen schwerwiegenden Fehler bemerkte. Denn als er Teile seines Geldes ausbezahlt haben wollte, kippte die Unterhaltung plötzlich. Der Seewalchner wurde mehrmals gefährlich bedroht und wandte sich schließlich an die Polizei.