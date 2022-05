Gedenktafel für Seewalchens großen Organisten

In der Jakobuskirche wurde eine Gedenktafel für den Seewalchner Orgelvirtuosen Maximilian Zweimüller anlässlich dessen 90. Geburtstags enthüllt.

Zweimüller wurde 1932 in der Atterseegemeinde geboren und war international als Konzertorganist gefragt. Seine Studien hatte er in Linz, Wien und Salzburg absolviert. Als Chorleiter und Organist unterstützte und befruchtete er auch die lokale musikalische Szene am Attersee.

Zweimüller hatte wesentlichen Anteil an der Konzeption der neuen Pirchner-Orgel in der Jakobuskirche, deren Fertigstellung er 2013 allerdings nicht mehr erleben konnte. Der Organist, der all die Jahrzehnte als Volksschullehrer und Schuldirektor in Seewalchen sowie in Vöcklamarkt arbeitete, verstarb 2008.

Nach der Auflassung seines Grabes und der Aufteilung seiner Bibliothek erinnerte nichts mehr im Ort an den Musiker. Organist Günther Kiener – ein Schüler und Freund Zweimüllers – sowie Pfarrassistent Markus Himmelbauer – selbst als Organist tätig – setzten die Initiative für die Gedenktafel.