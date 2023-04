Gedenkfeiern für NS-Opfer in Vöcklabruck

Bei der ersten der vier Feiern am Donnerstag um 18 Uhr beim Denkmal in Pettighofen, Lenzing, wird die aus Schörfling stammende Journalistin Petra Ramsauer die Festrede halten. Am Freitag, 18 Uhr, findet beim Denkmal neben der Kirche in Zipf die nächste Feier statt, die von Schülern der MS Neukirchen und Timelkam gestaltet wird.

In Vöcklabruck haben sich Schüler des Polytechnischen Lehrgangs Gedanken zur Gestaltung der Feier gemacht. Diese findet am 10. Mai statt. Den Abschluss der Gedenkfeiern für die Opfer des Nationalsozialismus bildet die Feier am 10. Mai in Attnang-Puchheim. Die Schriftstellerin Barbara Frischmuth wird dabei mitwirken.

