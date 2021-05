Gedenken an KZ-Befreiung und an zwei Impulsgeber

Vor 76 Jahren, am 6. Mai 1945, wurde das Nebenlager Ebensee des KZ Mauthausen von US-amerikanischen Truppen unter Kommandant Timothy Brennan befreit. Am vergangenen Samstag fand die diesjährige Gedenkfeier bei der KZ-Gedenkstätte – Corona-bedingt diesmal nur in kleinem Kreise – statt.

An der Veranstaltung nahmen unter anderem Delegationen aus Polen und Serbien, Altbischof Maximilian Aichern, der Ebenseer Bürgermeister Markus Siller, die Landtagsabgeordneten Sabine Promberger und Gottfried Hirz sowie Vertreter des Gemeinderates und des Prato-Vereins teil.

Pfarrer Alois Rockenschaub erinnerte bei der Gedenkfeier auch an zwei unvergessliche und unermüdliche Impulsgeber der Städtepartnerschaft zwischen dem italienischen Prato und Ebensee, die beide im heurigen Jahr verstorben sind: Pater Don Mauro, Pfarrer von Santa Lucia, und an den Ebenseer Altbürgermeister Herwart Loidl.