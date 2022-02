Gedenken an Februar 1934

Schauplatz im Hausruck war unter anderem das damalige Arbeiterheim in Holzleithen, dort wurden 16 Menschen getötet. Bei der Gedenkfeier erinnerte Bürgermeister Peter Helml (SP) an die Geschehnisse und rief dazu auf, sie in Erinnerung zu behalten, um jetzt und in Zukunft eine Wiederholung solch dunkler Zeiten mit aller Kraft zu verhindern. Hier trage die politische Führung in unserem Land eine große Verantwortung, denn Freiheit und Friede seien das höchste Gut. So steht auch auf der Gedenktafel im Namen der Toten: "Wir starben für Freiheit und Recht."