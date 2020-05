Geburtstagsfeier endete mit Schlägerei zwischen Brüdern

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr geriet die Geburtstagsfeier eines 20-Jährigen in einem Mehrparteienhaus in Schwanenstadt außer Kontrolle. Nach reichlichem Alkoholkonsum kam es zu einem Streit zwischen dem Jubilar und seinem 24-Jährigen Bruder aus dem Bezirk Vöcklabruck. Es folgten gegenseitige Handgreiflichkeiten, woraufhin andere Partygäste die beiden zu beruhigen versuchten. Der 24-Jährige ging daraufhin jedoch auch gegen diese aggressiv vor und versetzte einem 18-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Dieser erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.